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7 августа, 14:51

В Госдуме думают о возврате установки тарифов ЖКХ на пять лет

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

В Госдуме задумались над возвращением установки долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ, следует из проекта плана рекомендаций по ключевым проблемам отрасли, поданному в нижнюю палату Парламента. Ожидается, что соответствующий законопроект подготовят к марту 2025 года.

Как пишет Forbes, документ закрепит тарифы на воду, электричество, газ, отопление и вывоз мусора не менее чем на "пятилетку", причём каждый год они будут индексироваться. Зампред Комитета по строительству Светлана Разворотнева отметила, что отсутствие долгосрочного планирования вредит сфере.

"Инвесторы неохотно идут в сферу ЖКХ", — пояснила она.

По словам парламентария, до 2030 года на модернизацию инфраструктуры требуется 4,5 триллиона рублей, однако бюджет предусматривает на это лишь 900 миллионов. В свою очередь представитель Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения добавил, что долгосрочные тарифы сделают денежные потоки прогнозируемыми, что позволит властям лучше планировать производственный процесс. Сейчас же невозможно заглянуть даже на год вперёд.

Также в ГД хотят установить минимум на пять лет экономически обоснованный размер платы за жилищные услуги — содержание дома, лифтом и капремонт. Сегодня УК сами определяют расценки.

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Ранее в Госдуме предложили взыскивать долги россиян по ЖКХ через нотариусов. Депутаты считают, что причиной долгов наших сограждан часто является безответственность и отсутствие денег. Нотариусы же имеют доступ к государственным информационным системам.

Матвей Константинов
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