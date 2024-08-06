Россиянам рассказали, чем опасна вонь из подвала

Неприятный запах из подвала многоквартирного дома говорит о наличии в подвальном воздухе патогенных микроорганизмов, которые представляют опасность для здоровья жильцов. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, его слова приводит 360.ru.

Эксперт пояснил, что сырость и застой воды в подвальных помещениях порождают идеальную среду для размножения опасных микроорганизмов и паразитов. В затхлом воздухе прекрасно себя чувствуют споры плесневых грибков, способные вызвать аллергию при вдыхании, особенно у пожилых людей, детей, страдающих астмой и другими лёгочными болезнями. Сырые подвалы кишат бактериями, среди которых могут быть также возбудители кишечных инфекций и лептоспироза. Кроме того, застоявшаяся вода — идеальный инкубатор для комаров, которые могут переносить различные заболевания.

Опасные испарения из подвала могут проникать в квартиры через вентиляцию и щели в полу. В результате люди, особенно живущие на нижних этажах, постоянно вдыхают этот нездоровый воздух.

Следить за санитарным состоянием подвалов обязана управляющая компания или ТСЖ. По словам эксперта по ЖКХ, сотрудники "управляйки" должны регулярно осматривать подвальные помещения, своевременно устранять протечки и источники вони. Они же должны обеспечить хорошую вентиляцию и не допускать образование плесени.