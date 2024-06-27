В Госдуме рассказали о законах, которые вступают в силу с 1 июля Володин напомнил, что с июля вступят в силу законы о ЖКХ, кредитах и о банкротах 27 июня, 08:46 В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в июле. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, какие законы вступят в силу в июле. Об этом он написал в телеграм-канале. Прежде всего многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ.

"Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Решение коснётся тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан", — уточнил Володин.

Кроме того, вступает в силу закон, который позволит вернуть переведённые мошенникам средства. По словам спикера, банки теперь должны не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы деньги граждан не попадали к мошенникам. В противном случае кредитные организации понесут ответственность и компенсируют людям украденные средства.

Нововведения также коснутся прав должников. Исполнительные производства приставам придётся закрывать быстрее, укладываясь в трёхдневный срок, тогда как сейчас на эту процедуру может уйти несколько месяцев. С 1 июля клиенты негосударственных пенсионных фондов смогут получать отчётность о величине накоплений. И наконец, законом будет введено понятие российской промышленной продукции. Чтобы создать единый механизм идентификации, на неё начнут оформлять цифровые паспорта.

Также с июля вступает в силу закон об упрощении процедуры внесудебного банкротства — физлица освобождаются от предоставления некоторых справок.

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Авторы Татьяна Миссуми