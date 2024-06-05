Вступает в силу новый закон о ЖКХ: какие новшества ждут жильцов Жильцы смогут оформить перерасчёт за плохо предоставленные услуги, а штрафы за некачественные услуги ЖКХ станут больше. Что изменится в законах уже в начале июня? 5 июня, 05:09 Вступает в силу новый закон о ЖКХ. Обложка © Freepik

Что изменилось в законах о ЖКХ

С 9 июня вступает в силу закон об ужесточении наказания за предоставление некачественных коммунальных услуг. Вырастут штрафы для ресурсоснабжающих организаций и должностных лиц. За халатное отношение к своим обязанностям должностным лицам грозит штраф в сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юрлицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. И это только за первое правонарушение. При повторном должностных лиц могут оштрафовать уже на 30 тысяч рублей, а юридических — на 100 тысяч рублей.

— На мой взгляд, это своевременная мера. Размер штрафов за предоставление некачественных коммунальных услуг не изменялся с 2007 года. Соответственно, давно уже пора было пересмотреть его размер, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Она отметила, что теперь за подачу грязной воды или если она не соответствует нужной температуре, отключение света, тепла должностные лица заплатят до 10 тыс. рублей, а юридические — до 50 тыс. рублей. Для сравнения, раньше размер штрафа не превышал 1 тыс. рублей для должностных лиц и 10 тыс. рублей для юрлиц.

— Деятельность управляющих компаний курируют государственные жилищные инспекции. Соответственно, они и назначают штрафы за некачественные коммунальные услуги. Новые правила касаются только размера штрафов, но не затрагивают порядок их назначения и взыскания, — рассказал президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Как жильцам добиться перерасчёта

Для того чтобы получить перерасчёт за некачественно оказанную коммунальную услугу, необходимо обратиться в УК и сообщить о проблеме. УК должна прислать представителя, который зафиксирует нарушение и составит акт. Например, если у вас горячая вода недостаточной температуры — меньше 60 градусов, то УК на основании акта обязана сделать перерасчёт до того момента, пока не нормализует подачу горячей воды нужной температуры. Перерасчёт будет делаться с момента составления акта. Об этом рассказала Светлана Петрикова.

— Поэтому если вы имеете дело с некачественным оказанием коммунальных услуг, важно не ждать, а как можно быстрее обращаться за составлением акта. Если в УК вам отказали, то с актом вы можете обратиться в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, — добавила Светлана Петрикова.

Авторы Нина Важдаева