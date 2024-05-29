С 1 июня купить квартиру на вторичном рынке станет проще: Чем уникален этот месяц С 1 июля изменятся условия по ипотеке, и в июне многие будут торопиться купить новостройку по действующим программам. При этом на вторичном рынке будет временное затишье. Как это скажется на ценах и какие возможности появились у покупателя? 28 мая, 21:31 121187 121187 В июне часть продавцов сделает большие скидки на вторичное жильё. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madhourse

Какие тренды наметились на вторичном рынке недвижимости

Лето — традиционно сезон достаточно невысокой активности на рынке недвижимости. В период отпусков многие собственники откладывают продажу квартиры и временно снимают объявления. В результате на рынке остаются по большей части те продавцы, кому необходимо реализовать недвижимость в кратчайшие сроки. Такие собственники могут снижать стоимость в объявлении. Так охарактеризовал обстановку на рынке коммерческий директор "Яндекс.Недвижимости" Евгений Белокуров.

— Например, в Москве (включая ТиНАО) в мае мы отмечаем месячное снижение медианной стоимости вторичного жилья. По сравнению с апрелем на 0,1% подешевели однокомнатные квартиры. Сегодня средняя стоимость такого лота на вторичном рынке составляет 11,5 млн рублей. Медианная цена трёхкомнатной квартиры сократилась за последний месяц на 0,3% — до 26 млн рублей, — рассказал Евгений Белокуров.

За месяц в столице не изменилась только стоимость двушек, к концу мая она составила 16,3 млн рублей. Небольшую положительную динамику на вторичном рынке показывают только студии: здесь месячный рост составил 0,8%. Медианная цена этого формата жилья в мае — 7,9 млн рублей.

— В июне в связи с приближением срока отмены льготной ипотеки для всех граждан рынок вторичного жилья может ожидать затишье. Однако в большей степени это связано именно с периодом сезонной низкой активности. Рассчитывать на ощутимое снижение стоимости жилья от собственника в этот период не стоит. По нашим прогнозам, в июне цены вторичного жилья будут стагнировать либо возможна незначительная отрицательная динамика в зависимости от количества комнат и класса. При этом важно помнить, что поступающие в продажу наиболее бюджетные и ликвидные квартиры будут быстро вымываться с рынка, — рассказал Евгений Белокуров.

Есть ещё один нюанс, на который обратил внимание эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский. 7 июня состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Есть вероятность, что регулятор её поднимет. В этом случае кредиты, в том числе и жилищные, станут менее доступными. Соответственно, доступность ипотеки снизится как на первичном, так и на вторичном рынке.

— Зато продавцы на вторичном рынке готовы обсуждать дисконты. И уже сейчас цены в объявлении и реальные цены продаж могут отличаться примерно на 10%. В дальнейшем снижение цен на вторичном рынке будет по всем позициям — и на однокомнатные квартиры, и на многокомнатные, — добавил Алексей Кричевский.

Как сэкономить на покупке квартиры в июне

Сэкономить на покупке вторичного жилья можно с помощью торга. Например, сегодня, чтобы более оперативно продать свою недвижимость, многие собственники готовы предложить дополнительный дисконт, достигающий 10–15%. В любом случае оценивать выгоду от покупки вторичного жилья в июне стоит индивидуально. Всё зависит от локации, характеристик дома, и, конечно, от целей собственника и срока, который он запланировал на реализацию квартиры. Об этом рассказал Евгений Белокуров.

— Многие используют для покупки новостройки первоначальный взнос, на который идут деньги от продажи своей квартиры на вторичном рынке. Июнь мы ожидаем достаточно жарким с позиции продаж и самого рынка. Потому что на самом деле продавцы — будущие покупатели новостроек — будут стремиться как можно быстрее купить новую квартиру. И, быть может, они будут предоставлять какого-то рода скидки. Поэтому людям, которые задумываются о покупке вторичных квартир, стоит рассмотреть варианты выйти на сделку именно в июне, — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Она пояснила, что дальше будет сезонный спад — с июля до середины или конца августа. Это тот период, когда многие планируют отпуск, а все свои жилищные вопросы откладывают для решения в сентябре. А в сентябре мы увидим картину совершенно другого рынка.

— На вторичку всегда есть свой покупатель. Как правило, это те, кто продаёт своё жильё или имеет 100% суммы на руках. Даже если затишье будет, то незначительное. На ценах это, скорее всего, никак не отразится. В июле ставки вырастут — и вторичка вновь обретёт популярность, так как разница в ставках будет небольшая, — считает начальник отдела по работе с новостройками ГК "Отрада" Александра Каблукова.

Сейчас на рынке вторичного жилья наблюдается стагнация средних цен. Это связано с тем, что многие покупатели взяли паузу и не готовы брать ипотеку по заградительным ставкам (сейчас рыночные ставки, то есть без учёта льготных программ, в среднем составляют 16–17%). Покупателей же с живыми деньгами на руках довольно мало. Продавцы тоже заняли выжидательную позицию. Часть из них предпочла сдать квартиру пока в аренду. Стоимость вторичных квартир до конца действия льготной ипотеки расти не будет. Такое мнение высказала член экспертной группы по мониторингу общественного мнения Общественного совета при Минстрое Мария Перевощикова.

— С изменением и исключением льготных программ спрос на рынке новостроек, безусловно, может продемонстрировать некое снижение. Субсидирование от девелоперов останется, но будет более дорогим. Без льготных программ ставки на первичном и вторичном рынках почти сравняются, в связи с чем часть покупателей может отдать преимущество вторичным объектам, так как там можно найти квартиру по более привлекательной цене, — рассказал управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко.

Авторы Нина Важдаева