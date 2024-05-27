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Покупать квартиру с ремонтом или без: Какой вариант выгоднее

При выборе жилья многие покупатели стараются сэкономить. Возникает закономерный вопрос: стоит ли вкладываться в ремонт или купить квартиру уже с готовым ремонтом? Строители и риелторы рассказали, как выбрать оптимальный вариант.

26 мая, 21:21
Строители и риелторы рассказали, какую квартиру купить выгоднее. Обложка © Freepik

Строители и риелторы рассказали, какую квартиру купить выгоднее. Обложка © Freepik

На сколько дороже стоит квартира с ремонтом в новостройке

Принимать решение о покупке квартиры с ремонтом или без него нужно всегда индивидуально. На выбор влияют не только финансовые возможности, но и конкретные цели и собственные предпочтения покупателя к отделке и дизайну. Одни потребители готовы отказаться от варианта "под ключ", чтобы самостоятельно заняться квартирой и реализовать свои творческие идеи. Другие хотят получить недвижимость, жить в которой можно сразу после подписания сделки. Некоторые покупатели специально приобретают квартиры без ремонта, чтобы провести флиппинг и затем выгодно перепродать недвижимость или сдать её в долгосрочную аренду.

— В новостройках разрыв в стоимости квартир с отделкой и без составляет 20–30% в зависимости от класса и конкретного проекта. Безусловно, в элитном и премиальном сегментах разница в цене может быть и выше в силу использования более дорогостоящих материалов. Сегодня значительная доля квартир на первичном рынке реализуется с отделкой, в некоторых проектах крупных застройщиков предлагаются и дополнительные опции, например кухня, техника, мебель. Особенно много таких объектов в экспозиции массового сегмента, где на квартиры "всё включено" приходится достаточно высокий спрос. Интерес к недвижимости с отделкой и дополнительными опциями от застройщика обусловлен тем, что стоимость ремонта, мебели и техники включается в сумму ипотеки, рассказал коммерческий директор сервиса "Яндекс.Недвижимость" Евгений Белокуров.

Он отметил, что на первичном рынке в массовом сегменте крайне важно предложение форматов жилья с готовой отделкой. Приобретая полностью готовый лот в ипотеку, в первые месяцы в новой квартире собственнику не придётся тратить свои силы, время, дополнительные деньги и другие ресурсы на ремонт. Квартиры в новостройках под ключ позволяют не откладывать комфортную жизнь и не отказываться от всех удобств. Сейчас таких предложений на рынке становится всё больше.

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Как ремонт влияет на цену квартиры на вторичном рынке

На вторичном рынке ситуация совершенно другая. Наличие или отсутствие отделки мало влияет на стоимость квартиры. Куда большее значение имеют локация и инфраструктура в округе, транспортная доступность, класс и год постройки дома.

— При покупке вторичного жилья важно смотреть на индивидуальные пожелания будущего собственника, так как очень многое зависит от вкуса и предпочтений к дизайну. Кроме этого, для каждого человека понятие "квартира с ремонтом" может различаться. Иногда даже полностью готовые вторичные квартиры могут требовать исправления небольших нюансов: например, починки труб, подклеивания или замены обоев, покраски и т.д. В любом случае, приобретая вторичку, требующую полного или частичного ремонта, покупатель должен грамотно рассчитать бюджет и будущие затраты, включив в них стоимость материалов, услуги специалистов и дизайнера. Нужно сравнить затраты со стоимостью понравившихся лотов, готовых к заселению, и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант, пояснил Евгений Белокуров.

Если есть возможность не сразу заезжать в купленную квартиру и заняться отделкой, то выгоднее взять квартиру "под ремонт" и сделать всё по своим запросам. Что касается разницы в цене: в одной локации стоимость аналогичных квартир с ремонтом и без будет отличаться примерно на 8%. Даже если вы сделаете совсем небольшой ремонт, это очень освежит жильё. Такие рекомендации дала руководитель офисов "Митино" и "Крылатское" агентства "Инком-недвижимость" Наталия Борзенкова.

— Во-первых, нужно понимать, что на время ремонта придётся где-то жить, то есть либо тратиться на аренду, либо должно быть другое жильё. Сильный капитальный ремонт может занять и год, и полтора в зависимости от проекта. С косметическим всё проще, но с запасом нужно брать полгода. Во-вторых, нужны хороший дизайн-проект и хорошая бригада рабочих с приличным портфолио проектов, что в нынешнее время может быть проблемой из-за занятости исполнителей. Всё это тоже стоит учитывать при формировании сметы и выбора в пользу квартиры без ремонта, — пояснил эксперт рынка недвижимости, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

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Если говорить о вторичном рынке, то вариант квартиры "под ремонт" однозначно выгоднее. Причём не только по финансовым причинам. Во-первых, вы получаете возможность сделать ремонт под себя. Во-вторых, при капитальном ремонте вы сможете исправить недостатки и скрытые дефекты, которые могли возникнуть уже от времени. Предыдущий собственник при ремонте мог этого не делать или сделать некачественно. Такое мнение высказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Из недостатков можно выделить только один — на ремонт требуется время. Как на его проведение, так и на контроль процесса. И это не подходит тем, кому нужен формат "заезжай и живи". Финансовая выгода зависит исключительно от вас и ваших требований к ремонту. Так, капитальный ремонт в старом фонде с деревянными перекрытиями будет стоить около 2 500 000 рублей за трёхкомнатную квартиру. Со всеми работами. Однако сумма может и увеличиться, если вы выберете подрядчика с завышенной сметой или он накрутит на метрах и требуемых работах, — отметил Максим Лазовский.

Он добавил, что при покупке на первичном рынке от застройщика девелопер, как правило, предлагает два варианта: с отделкой и в формате "коробки". Ремонт от застройщика обычно на 25–30% дороже, чем если бы вы делали его сами, но тратили бы время на контроль работ. При этом в формате "от застройщика" обычно используются максимально доступные экономичные материалы.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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