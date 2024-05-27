Покупать квартиру с ремонтом или без: Какой вариант выгоднее При выборе жилья многие покупатели стараются сэкономить. Возникает закономерный вопрос: стоит ли вкладываться в ремонт или купить квартиру уже с готовым ремонтом? Строители и риелторы рассказали, как выбрать оптимальный вариант. 26 мая, 21:21 Строители и риелторы рассказали, какую квартиру купить выгоднее. Обложка © Freepik

На сколько дороже стоит квартира с ремонтом в новостройке

Принимать решение о покупке квартиры с ремонтом или без него нужно всегда индивидуально. На выбор влияют не только финансовые возможности, но и конкретные цели и собственные предпочтения покупателя к отделке и дизайну. Одни потребители готовы отказаться от варианта "под ключ", чтобы самостоятельно заняться квартирой и реализовать свои творческие идеи. Другие хотят получить недвижимость, жить в которой можно сразу после подписания сделки. Некоторые покупатели специально приобретают квартиры без ремонта, чтобы провести флиппинг и затем выгодно перепродать недвижимость или сдать её в долгосрочную аренду.

— В новостройках разрыв в стоимости квартир с отделкой и без составляет 20–30% в зависимости от класса и конкретного проекта. Безусловно, в элитном и премиальном сегментах разница в цене может быть и выше в силу использования более дорогостоящих материалов. Сегодня значительная доля квартир на первичном рынке реализуется с отделкой, в некоторых проектах крупных застройщиков предлагаются и дополнительные опции, например кухня, техника, мебель. Особенно много таких объектов в экспозиции массового сегмента, где на квартиры "всё включено" приходится достаточно высокий спрос. Интерес к недвижимости с отделкой и дополнительными опциями от застройщика обусловлен тем, что стоимость ремонта, мебели и техники включается в сумму ипотеки, — рассказал коммерческий директор сервиса "Яндекс.Недвижимость" Евгений Белокуров.

Он отметил, что на первичном рынке в массовом сегменте крайне важно предложение форматов жилья с готовой отделкой. Приобретая полностью готовый лот в ипотеку, в первые месяцы в новой квартире собственнику не придётся тратить свои силы, время, дополнительные деньги и другие ресурсы на ремонт. Квартиры в новостройках под ключ позволяют не откладывать комфортную жизнь и не отказываться от всех удобств. Сейчас таких предложений на рынке становится всё больше.

Как ремонт влияет на цену квартиры на вторичном рынке

На вторичном рынке ситуация совершенно другая. Наличие или отсутствие отделки мало влияет на стоимость квартиры. Куда большее значение имеют локация и инфраструктура в округе, транспортная доступность, класс и год постройки дома.

— При покупке вторичного жилья важно смотреть на индивидуальные пожелания будущего собственника, так как очень многое зависит от вкуса и предпочтений к дизайну. Кроме этого, для каждого человека понятие "квартира с ремонтом" может различаться. Иногда даже полностью готовые вторичные квартиры могут требовать исправления небольших нюансов: например, починки труб, подклеивания или замены обоев, покраски и т.д. В любом случае, приобретая вторичку, требующую полного или частичного ремонта, покупатель должен грамотно рассчитать бюджет и будущие затраты, включив в них стоимость материалов, услуги специалистов и дизайнера. Нужно сравнить затраты со стоимостью понравившихся лотов, готовых к заселению, и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант, — пояснил Евгений Белокуров.

Если есть возможность не сразу заезжать в купленную квартиру и заняться отделкой, то выгоднее взять квартиру "под ремонт" и сделать всё по своим запросам. Что касается разницы в цене: в одной локации стоимость аналогичных квартир с ремонтом и без будет отличаться примерно на 8%. Даже если вы сделаете совсем небольшой ремонт, это очень освежит жильё. Такие рекомендации дала руководитель офисов "Митино" и "Крылатское" агентства "Инком-недвижимость" Наталия Борзенкова.

— Во-первых, нужно понимать, что на время ремонта придётся где-то жить, то есть либо тратиться на аренду, либо должно быть другое жильё. Сильный капитальный ремонт может занять и год, и полтора в зависимости от проекта. С косметическим всё проще, но с запасом нужно брать полгода. Во-вторых, нужны хороший дизайн-проект и хорошая бригада рабочих с приличным портфолио проектов, что в нынешнее время может быть проблемой из-за занятости исполнителей. Всё это тоже стоит учитывать при формировании сметы и выбора в пользу квартиры без ремонта, — пояснил эксперт рынка недвижимости, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Если говорить о вторичном рынке, то вариант квартиры "под ремонт" однозначно выгоднее. Причём не только по финансовым причинам. Во-первых, вы получаете возможность сделать ремонт под себя. Во-вторых, при капитальном ремонте вы сможете исправить недостатки и скрытые дефекты, которые могли возникнуть уже от времени. Предыдущий собственник при ремонте мог этого не делать или сделать некачественно. Такое мнение высказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Из недостатков можно выделить только один — на ремонт требуется время. Как на его проведение, так и на контроль процесса. И это не подходит тем, кому нужен формат "заезжай и живи". Финансовая выгода зависит исключительно от вас и ваших требований к ремонту. Так, капитальный ремонт в старом фонде с деревянными перекрытиями будет стоить около 2 500 000 рублей за трёхкомнатную квартиру. Со всеми работами. Однако сумма может и увеличиться, если вы выберете подрядчика с завышенной сметой или он накрутит на метрах и требуемых работах, — отметил Максим Лазовский.

Он добавил, что при покупке на первичном рынке от застройщика девелопер, как правило, предлагает два варианта: с отделкой и в формате "коробки". Ремонт от застройщика обычно на 25–30% дороже, чем если бы вы делали его сами, но тратили бы время на контроль работ. При этом в формате "от застройщика" обычно используются максимально доступные экономичные материалы.

Авторы Нина Важдаева