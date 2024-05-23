С 1 июня аренда квартир станет доступнее: Какая недвижимость подешевеет и на сколько С 1 июня на рынке аренды недвижимости ждут снижения цен. Впрочем, этот процесс может быть временным. Как изменятся арендные ставки и какие квартиры станут доступнее? 22 мая, 21:21 В июне станет проще снять квартиру. Обложка © Freepik

Какие квартиры подешевеют и на сколько

Весной этого года на рынок долгосрочной аренды недвижимости начали возвращаться бюджетные варианты квартир. Рост стоимости, который шёл с июля 2023 года, то есть с момента начала повышения ключевой ставки Центробанка, замедлился.

— В мае мы видим тенденцию снижения ставки по долгосрочной аренде, что связано с сезонным фактором. Весной спрос традиционно остаётся невысоким, также влияют и длинные майские праздники, в которые интерес к долгосрочному съёму жилья обычно особенно низок. Кроме того, некоторые арендодатели в мае активно идут на снижение цены, чтобы успеть сдать квартиру до сезона летних отпусков, — рассказал руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.

В июне он ждёт снижения цен. Так, к июню арендная ставка в Москве и Санкт-Петербурге может сократиться еще на 5%. При этом больше всего подешевеют студии и однокомнатные квартиры.

Аренда студий может стать дешевле. Фото © Freepik

Весной на массовом рынке аренды жилья спрос стал медленно снижаться. В апреле количество запросов оказалось на 12,3% ниже, чем в марте, и на 18,4% ниже, чем в январе 2024 года. Такие данные озвучила заместитель директора Управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксана Полякова.

Она уточнила, что снижение числа потенциальных нанимателей весной вряд ли можно назвать охлаждением спроса. Дело в том, что число заявок от клиентов всё-таки очень велико. Это показывает годовая статистика: апрель 2024 года на 37% обогнал апрель 2023-го.

— В апреле и мае арендные ставки на массовом рынке не изменились. Колебания средних цен можно назвать условными, то есть в рамках статистической погрешности. В целом в этом году затишья со стороны нанимателей не было, и в летний период, думаю, не предвидится. Пока объём арендного предложения не восстановится, пока ипотечные ставки не снизятся, количество арендаторов будет больше, чем вакантных квартир. В ближайшие месяцы ситуация, скорее всего, будет сохраняться. К концу лета можно ждать нового притока нанимателей и, вероятно, нового роста арендных ставок, — заключила Оксана Полякова.

Таким образом, получается, что сейчас может быть коррекция после заметного повышения цен, но длится она будет недолго.

Что изменится с 1 июля на рынке аренды

Уже начиная с июля интерес к длительной аренде вырастет. Это связано с традиционным сезонным фактором: возвращением потенциальных квартиросъёмщиков из отпусков, приездом студентов и абитуриентов и т.д. Вместе с увеличением спроса вырастут и цены. Такой прогноз сделал Роман Жуков.

— Дополнительным фактором увеличения и спроса, и арендной ставки станет отмена льготной ипотеки. После 1 июля мы ожидаем плавного перетекания спроса потребителей, ранее планировавших покупку недвижимости, в долгосрочную аренду. Самыми востребованными окажутся наиболее бюджетные варианты жилья. При этом съём, возможно, окажется не полной альтернативой приобретению квартиры, а лишь временной мерой, которая позволит сделать необходимые накопления и спланировать бюджет на собственную недвижимость, — добавил Роман Жуков.

В целом ждать повышения цен на аренду в Москве в июне-июле, скорее всего, не стоит — разве что в "семейном" сегменте. Там есть реальный дефицит недорогих лотов. На рынке аренды не хватает двухкомнатных и трёхкомнатных квартир из-за того, что они не пользуются популярностью у застройщиков — с них меньше маржа. Такой прогноз сделал эксперт рынка недвижимости, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Краткосрочная аренда летом подорожает. Фото © Freepik

На сколько подорожает краткосрочная аренда с 1 июня

Совсем иная ситуация складывается на рынке краткосрочной аренды. Например, прогноз цен на аренду жилья в Санкт-Петербурге показывает, что к летнему сезону ожидается рост. Это связано с высоким потоком туристов, многие из которых выбирают аренду квартир вместо проживания в гостиницах. Им важно иметь возможность самостоятельно готовить и не зависеть от гостиничных услуг. Об этом рассказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

— Ситуация с ценами уже начинает вызывать обеспокоенность, хотя отели ещё не полностью заполнены. Туристы продолжают приезжать, и в скором времени прибудут абитуриенты, поступающие в вузы города. Это неизбежно приведёт к летнему подъёму цен на аренду. Стоимость однокомнатной квартиры будет варьироваться от 45 до 70 тысяч рублей в месяц, в зависимости от района. За двухкомнатную придётся заплатить от 60 до 100 тысяч рублей, — пояснил Виктор Лукин.

Посуточная аренда квартир обходится дороже, но для тех, кто приезжает на короткий срок, это часто оказывается более выгодным вариантом.

Летний сезон традиционно характеризуется ростом цен на аренду коттеджей. Найти свободный коттедж в это время бывает сложно даже в дорогом сегменте рынка. В среднем можно найти и арендовать комфортный дом за 150 тысяч в месяц. Если человек хочет жить в особых условиях, в стильном и современном доме, то это обойдётся ему в 300 тысяч рублей за месяц. Аренда коттеджа класса люкс со всеми удобствами составляет примерно 500 тысяч рублей в месяц. Такие цифры привёл Виктор Лукин.

Авторы Нина Важдаева