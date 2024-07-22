В России могут изменить способ взыскания долгов по ЖКХ

В Госдуме предложили взыскивать долги российских граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) через нотариусов. Соответствующий законопроект намерена внести группа депутатов во главе с председателем Комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, сообщает газета "Известия".

Авторы документа считают, что в России причиной задолженности по ЖКУ часто является безответственность граждан, которые тянут с платежами до последнего или предпочитают их обходить. Кроме того, политики выделили ещё одно препятствие, которое мешает россиянам оплатить счета, — отсутствие средств.

"Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса", — отметили депутаты.

В Госдуме объяснили, что нотариусы имеют право получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из Единого государственного реестра недвижимости.