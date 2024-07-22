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Регион
22 июля, 10:55

В России могут изменить способ взыскания долгов по ЖКХ

В Госдуму внесут законопроект о взыскании долгов по ЖКХ через нотариусов

В Госдуме предложили взыскивать долги российских граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) через нотариусов. Соответствующий законопроект намерена внести группа депутатов во главе с председателем Комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, сообщает газета "Известия".

Авторы документа считают, что в России причиной задолженности по ЖКУ часто является безответственность граждан, которые тянут с платежами до последнего или предпочитают их обходить. Кроме того, политики выделили ещё одно препятствие, которое мешает россиянам оплатить счета, — отсутствие средств.

"Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса", — отметили депутаты.

В Госдуме объяснили, что нотариусы имеют право получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из Единого государственного реестра недвижимости.

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Ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили ввести систему электронных платежей за ЖКУ по всей России, отказавшись от бумажных документов. Ожидается, что это поможет снизить финансовое давление на бюджеты регионов и повысит объём поступающих платежей.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

Александра Мышляева
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