Ряд категорий россиян освободили от комиссии при оплате ЖКУ по приказу Путина
Кабмин РФ: С 1 июля пенсионеры и инвалиды смогут оплачивать ЖКУ без комиссии
Михаил Мишустин подписал документ от кабмина, определяющий категории российских граждан, которые имеют право на оплату жилищно-коммунальных услуг и пени без учёта комиссии от банков. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан (имеющих право на оплату ЖКХ без комиссии. — Прим. Life.ru), подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в релизе.
Теперь с 1 июля оплата жилищно-коммунальных услуг и пени за неполные и несвоевременные платежи без учёта комиссии, взимаемой банками, разрешена для следующих категорий граждан:
- многодетные родители;
- пенсионеры;
- инвалиды;
- ветераны боевых действий;
- члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Такие меры были подготовлены для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были утверждены указанием президента Российской Федерации Владимира Путина.
Ранее в Госдуме предложили ввести систему электронных платежей за ЖКУ по всей России, отказавшись от бумажных документов. Ожидается, что это поможет снизить финансовое давление на бюджеты регионов и повысит объём поступающих платежей.
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