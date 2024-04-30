Ряд категорий россиян освободили от комиссии при оплате ЖКУ по приказу Путина

Михаил Мишустин подписал документ от кабмина, определяющий категории российских граждан, которые имеют право на оплату жилищно-коммунальных услуг и пени без учёта комиссии от банков. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан (имеющих право на оплату ЖКХ без комиссии. — Прим. Life.ru), подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в релизе.

Теперь с 1 июля оплата жилищно-коммунальных услуг и пени за неполные и несвоевременные платежи без учёта комиссии, взимаемой банками, разрешена для следующих категорий граждан:

многодетные родители;

пенсионеры;

инвалиды;

ветераны боевых действий;

члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Такие меры были подготовлены для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были утверждены указанием президента Российской Федерации Владимира Путина.