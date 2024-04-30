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30 апреля, 11:03

Ряд категорий россиян освободили от комиссии при оплате ЖКУ по приказу Путина

Кабмин РФ: С 1 июля пенсионеры и инвалиды смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

Михаил Мишустин подписал документ от кабмина, определяющий категории российских граждан, которые имеют право на оплату жилищно-коммунальных услуг и пени без учёта комиссии от банков. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан (имеющих право на оплату ЖКХ без комиссии. — Прим. Life.ru), подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в релизе.

Теперь с 1 июля оплата жилищно-коммунальных услуг и пени за неполные и несвоевременные платежи без учёта комиссии, взимаемой банками, разрешена для следующих категорий граждан:

  • многодетные родители;
  • пенсионеры;
  • инвалиды;
  • ветераны боевых действий;
  • члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Такие меры были подготовлены для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были утверждены указанием президента Российской Федерации Владимира Путина.

Семьям в России рассказали, как можно сэкономить на оплате ЖКУ
Семьям в России рассказали, как можно сэкономить на оплате ЖКУ

Ранее в Госдуме предложили ввести систему электронных платежей за ЖКУ по всей России, отказавшись от бумажных документов. Ожидается, что это поможет снизить финансовое давление на бюджеты регионов и повысит объём поступающих платежей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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