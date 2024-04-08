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8 апреля, 03:15

Электронные платежи за ЖКУ могут распространить по всей России

"Известия": В ГД предложили ввести электронные платежи за ЖКУ по всей России

Россияне смогут отказаться от бумажных документов по оплате счетов за ЖКУ в пользу электронных, если последние решат распространить на всю страну. Об этом со ссылкой на соответствующую инициативу депутатов "Единой России" от Краснодарского края, которую недавно поддержали в Госдуме, пишет газета "Известия".

"Законопроект направлен на создание условий для оплаты коммунальных услуг и капремонта альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме", — говорится в заключении комиссии нижней палаты российского парламента.

По мнению законотворцев, этот документ снизит финансовую нагрузку на бюджеты субъектов и увеличит процент доставки таких документов. Это, в свою очередь, повысит объём поступающих платежей. В то же время зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает хорошей новость о том, что у граждан появится возможность выбирать предпочтительный способ оплаты и оповещения о платежах.

"Не случайно Конституционный суд в своём определении отметил, что появление электронной формы платёжек создаст условия для исполнения обязательств плательщиками", — заявила народный избранник.

Семьям в России рассказали, как можно сэкономить на оплате ЖКУ
Семьям в России рассказали, как можно сэкономить на оплате ЖКУ

Ранее Life.ru писал, что каждый пользователь услуг ЖКХ, согласно закону, обязан вовремя их оплачивать, тем не менее есть ряд исключений. В связи с этим эксперты рассказали, в каких же случаях собственник имеет полное право не уплачивать долг по коммунальным платежам.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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