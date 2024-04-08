Электронные платежи за ЖКУ могут распространить по всей России

Россияне смогут отказаться от бумажных документов по оплате счетов за ЖКУ в пользу электронных, если последние решат распространить на всю страну. Об этом со ссылкой на соответствующую инициативу депутатов "Единой России" от Краснодарского края, которую недавно поддержали в Госдуме, пишет газета "Известия".

"Законопроект направлен на создание условий для оплаты коммунальных услуг и капремонта альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме", — говорится в заключении комиссии нижней палаты российского парламента.

По мнению законотворцев, этот документ снизит финансовую нагрузку на бюджеты субъектов и увеличит процент доставки таких документов. Это, в свою очередь, повысит объём поступающих платежей. В то же время зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает хорошей новость о том, что у граждан появится возможность выбирать предпочтительный способ оплаты и оповещения о платежах.

"Не случайно Конституционный суд в своём определении отметил, что появление электронной формы платёжек создаст условия для исполнения обязательств плательщиками", — заявила народный избранник.