Россиянам рассказали, когда можно законно не платить долг за коммуналку

Каждый пользователь услуг ЖКХ, согласно закону, обязан вовремя их оплачивать, тем не менее есть ряд исключений. Председатель коллегии адвокатов "Власова и партнёры", кандидат юридических наук Ольга Власова в беседе с Life.ru рассказала, в каких же случаях собственник имеет полное право не уплачивать долг по коммунальным платежам.

Так, по словам эксперта, россияне могут не производить платежи, если услуги, которые предоставляют управляющие компании (УК), оказались некачественными. Дело в том, что в 2020 году вступил в силу закон № 351-ФЗ, согласно которому собственник имеет право требовать перерасчёт за услуги низкого качества. Речь, в частности, идёт о ситуациях, когда из крана вместо горячей идёт ржавая или еле тёплая вода. Доказательством по делу станут официальное заключение от специализированных учреждений или же сведения, предоставленные суду истцом (это могут быть фото- и видеоматериалы). Также, по словам Власовой, не уплачивать долг можно в том случае, если квитанция пришла с опозданием.

В случае, когда услуги были оказаны, но собственник не получил квитанцию вовремя, необходимо проверить информацию в системе ГИС ЖКХ или обратиться в УК. Если данные в системе появились с опозданием, юристы рекомендуют фиксировать факт задержки. Это позволит собственнику "спастись" от уплаты пени и штрафа за просрочку платежа. Ольга Власова Председатель коллегии адвокатов "Власова и партнёры"

Вместе с тем, согласно закону, некоторые долги могут простить, если по ним прошёл срок давности, и коммунальные услуги сюда тоже относятся. Как пояснила адвокат, срок исковой давности для гражданских дел составляет три года, поэтому предметом спора могут послужить только те платёжки, чей срок давности ещё не истёк. На практике же УК обращается с исковым заявлением в суд об уплате просрочки, не дожидаясь трёхлетнего периода, предупредила Власова. Кроме того, не платить долги по ЖКХ можно в случае, если в квартире у собственника стоят счётчики на отопление.

"По решению Конституционного суда собственники имеют право устанавливать индивидуальные теплосчётчики и на их основании оплачивать услуги отопления. Поквартирный счётчик позволяет платить только за фактически полученное тепло. Если УК включает в счёт общедомовое отопление, а установку индивидуального счётчика тепла (согласованного с БТИ) признаёт незаконной, можно обращаться в суд", — пояснила собеседница Life.ru.

Также необходимо помнить, что новый владелец не должен уплачивать долги по ЖКХ, которые числятся за бывшими собственниками. Исключением остаётся взнос за капремонт — он достаётся новому владельцу вместе с жильём, резюмировала адвокат.