Жителям трёх городов Приморья вернули свет

Электроснабжение Лесозаводска, Дальнереченска, Лучегорска Приморского края восстановлено после масштабного отключения света в регионе. Об этом сообщили журналистам в правительстве региона.

Напомним, почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах, в Артёме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске, Большом Камне, Лесозаводске и других населённых пунктах региона. Известно, что проводилась плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. И.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш назвала случайностью массовое отключение света.