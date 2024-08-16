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Регион
16 августа, 08:29

Жителям трёх городов Приморья вернули свет

Электроснабжение Лесозаводска, Дальнереченска, Лучегорска Приморского края восстановлено после масштабного отключения света в регионе. Об этом сообщили журналистам в правительстве региона.

"На ПримГРЭС переключают линию, перезапускают блок. Лесозаводск, Дальнереченск, Лучегорск — свет восстановлен", — отчитались в региональном правительстве.

Появилось видео из электрички, "взявшей в плен" пассажиров из-за отключения света в Приморье
Появилось видео из электрички, "взявшей в плен" пассажиров из-за отключения света в Приморье

Напомним, почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах, в Артёме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске, Большом Камне, Лесозаводске и других населённых пунктах региона. Известно, что проводилась плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. И.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш назвала случайностью массовое отключение света.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ABCDstock

Андрей Бражников
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