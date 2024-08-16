"Город тёмный": Жители Владивостока прислали видео масштабного блэкаута

Свет в дома жителей Приморья после масштабного блэкаута должны дать до конца суток, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Подписчики SHOT прислали видео из вечернего Владивостока: на улицах и в домах по-прежнему темно, свет встречается лишь в редких окнах. Другие же подписчики радостно прислали фотографии из своих уже светлых домов.

Блэкаут во Владивостоке. Видео © SHOT

Как докладывают энергетики, в части региона уже есть свет – это Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находка, Партизанский и Чугуевский районы, Кавалерово, Арсеньев. Восстановлено движение поездов. Сейчас запитывается подстанция "Загородная" во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток.