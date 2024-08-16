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Регион
16 августа, 12:28

"Город тёмный": Жители Владивостока прислали видео масштабного блэкаута

Кожемяко пообещал, что свет в дома жителей Приморья вернётся до конца суток

Свет в дома жителей Приморья после масштабного блэкаута должны дать до конца суток, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Подписчики SHOT прислали видео из вечернего Владивостока: на улицах и в домах по-прежнему темно, свет встречается лишь в редких окнах. Другие же подписчики радостно прислали фотографии из своих уже светлых домов.

Блэкаут во Владивостоке. Видео © SHOT

Как докладывают энергетики, в части региона уже есть свет – это Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находка, Партизанский и Чугуевский районы, Кавалерово, Арсеньев. Восстановлено движение поездов. Сейчас запитывается подстанция "Загородная" во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток.

"Полностью восстановлено электроснабжение в западных и северных районах Приморья. Запитано 70% потребителей в городе Владивосток, 70% в городе Уссурийск и 20% потребителей в городе Артем", — сообщили в Дальневосточной распределительной сетевой компании.

Напомним, сегодня, 16 августа, почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах. Известно, что до этого проводилась плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. Власти региона объяснили, что электричество отключилось из-за замыкания оборудования сетей ВСК, а утренние учения ни при чём.

Александра Вишнякова
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