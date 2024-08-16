Власти Приморья назвали причину блэкаута
Правительство Приморья: Отключение электричества произошло из-за замыкания
Причиной отключения электричества в Приморском крае стало срабатывание защиты на трёх блоках после замыкания оборудования сетей ВСК. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"Восстановить электричество планируется в течение часа. Энергетики на данный момент осуществляют перезапуск блоков", — говорится в сообщении.
По данным правительства, все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме.
Ранее в пятницу почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах, в Артёме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске, Большом Камне, Лесозаводске и других населённых пунктах региона. Известно, что проводилась плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. И.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш назвала случайностью массовое отключение света.
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