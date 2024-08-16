Власти Приморья назвали причину блэкаута

Причиной отключения электричества в Приморском крае стало срабатывание защиты на трёх блоках после замыкания оборудования сетей ВСК. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Восстановить электричество планируется в течение часа. Энергетики на данный момент осуществляют перезапуск блоков", — говорится в сообщении.

По данным правительства, все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме.