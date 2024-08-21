Системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью

Зенитные комплексы ВС РФ отражают воздушную атаку ВСУ на Белгород, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Уничтожены уже несколько воздушных целей, написал губернатор в Telegram.

"Информации о пострадавших и разрушениях в данный момент нет. Все оперативные и аварийные службы работают", — отметил чиновник, пообещав информировать сограждан об изменении ситуации.