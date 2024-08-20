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Регион
20 августа, 18:09

Силы ПВО уничтожили четыре воздушные цели в небе над Курской областью

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отчитался об отражении комбинированной воздушной атаки на регион со стороны ВСУ. Дежурными силами противовоздушной обороны поражены четыре цели, сообщил он в Telegram.

"Две украинские ракеты и два БПЛА самолётного типа были сбиты вечером нашими бойцами ПВО", — написал чиновник, поблагодарив зенитчиков за эффективную работу.

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Российская ПВО за сутки сбила 49 беспилотников и 26 снарядов HIMARS ВСУ

А тем временем в Пролетарске Ростовской области продолжает гореть нефтебаза с дизтопливом, дважды атакованная украинскими боевиками 18 августа. ВСУ ударили по цистернам сразу тремя тяжёлыми беспилотниками. К тушению огня привлечены сотни пожарных, десяткам из них понадобилась медицинская помощь.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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