Силы ПВО уничтожили четыре воздушные цели в небе над Курской областью
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отчитался об отражении комбинированной воздушной атаки на регион со стороны ВСУ. Дежурными силами противовоздушной обороны поражены четыре цели, сообщил он в Telegram.
"Две украинские ракеты и два БПЛА самолётного типа были сбиты вечером нашими бойцами ПВО", — написал чиновник, поблагодарив зенитчиков за эффективную работу.
А тем временем в Пролетарске Ростовской области продолжает гореть нефтебаза с дизтопливом, дважды атакованная украинскими боевиками 18 августа. ВСУ ударили по цистернам сразу тремя тяжёлыми беспилотниками. К тушению огня привлечены сотни пожарных, десяткам из них понадобилась медицинская помощь.
Telegram / Минобороны России