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19 августа, 10:43

Российская ПВО за сутки сбила 49 беспилотников и 26 снарядов HIMARS ВСУ

Система ПВО "Панцирь-С1" на вооружении ВС РФ в Подмосковье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Система ПВО "Панцирь-С1" на вооружении ВС РФ в Подмосковье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 49 беспилотников и 26 американской реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Есть у зенитчиков и другой, французский "улов".

"Сбита управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции", — говорится в сообщении.

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Напомним, успехи есть и у российских штурмовиков, работающих в Донецкой Народной Республике. Так, Минобороны отчитывалось об освобождении Артёмово и железнодорожной станции Выемка.

Матвей Константинов
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