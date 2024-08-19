Российская ПВО за сутки сбила 49 беспилотников и 26 снарядов HIMARS ВСУ
Система ПВО "Панцирь-С1" на вооружении ВС РФ в Подмосковье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 49 беспилотников и 26 американской реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Есть у зенитчиков и другой, французский "улов".
"Сбита управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции", — говорится в сообщении.
Напомним, успехи есть и у российских штурмовиков, работающих в Донецкой Народной Республике. Так, Минобороны отчитывалось об освобождении Артёмово и железнодорожной станции Выемка.