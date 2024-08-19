Российская ПВО за сутки сбила 49 беспилотников и 26 снарядов HIMARS ВСУ

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 49 беспилотников и 26 американской реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Есть у зенитчиков и другой, французский "улов".

Напомним, успехи есть и у российских штурмовиков, работающих в Донецкой Народной Республике. Так, Минобороны отчитывалось об освобождении Артёмово и железнодорожной станции Выемка.