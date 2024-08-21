Семь дронов ВСУ уничтожены за час при попытке атаковать Брянскую область
Украинские боевики предприняли повторную попытку атаковать объекты на территории Брянской области, задействовав беспилотники. На этот раз ВСУ использовали семь дронов самолётного типа, которые были сбиты расчётами российских зенитных комплексов.
"В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — написал в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, разрушений на месте падения обломков дронов не зафиксировано. Пострадавших нет.
Первый за ночь украинский БПЛА силы ПВО сбили над Брянской областью двумя часами ранее. Также под ракетным ударом недавно едва не оказалась Курская область, но зенитчики вовремя купировали угрозу.
Shutterstock / FOTODOM / ID1974