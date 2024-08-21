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21 августа, 00:23

Собянин: В Подольске сбиты ещё два беспилотника, летевших на Москву

Ещё два беспилотника сбито в городском округе Подольск, сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал градоначальник.

Как и в первом случае, дроны направлялись в сторону столицы. Работали средства противовоздушной обороны Минобороны РФ.

Силы ПВО сбили ракету на западе Ростовской области
Силы ПВО сбили ракету на западе Ростовской области
Обложка ©

Unsplash / Nikita Ermilov

Артур Лапсаков
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