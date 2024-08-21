Собянин: В Подольске сбиты ещё два беспилотника, летевших на Москву

Ещё два беспилотника сбито в городском округе Подольск, сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал градоначальник.