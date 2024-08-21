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21 августа, 00:49

От взрывов затряслись окна: Момент уничтожения дрона над Подольском попал на видео

SHOT показал видео уничтожения беспилотника в небе над Подольском

Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Подольском, которые летели в сторону Москвы. SHOT публикует видео уничтожения одного из дронов.

Первые взрывы в небе над Подольском прогремели примерно в районе 2:50 ночи, уточняет телеграм-канала. По словам местных жителей из микрорайона Климовск, было слышно минимум два громких взрыва, после которых в некоторых домах затряслись стëкла, а во дворах у автомобилей заревела сигнализация. Ещë несколько мощных звуков уничтожения воздушных целей раздались около 3:10.

Момент уничтожения беспилотника над Подольском. Видео © SHOT

Ранее о работе противовоздушной обороны над Подмосковьем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В обоих случаях последствий на земле и пострадавших нет.

Обложка ©

Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков
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