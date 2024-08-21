От взрывов затряслись окна: Момент уничтожения дрона над Подольском попал на видео

Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Подольском, которые летели в сторону Москвы. SHOT публикует видео уничтожения одного из дронов.

Первые взрывы в небе над Подольском прогремели примерно в районе 2:50 ночи, уточняет телеграм-канала. По словам местных жителей из микрорайона Климовск, было слышно минимум два громких взрыва, после которых в некоторых домах затряслись стëкла, а во дворах у автомобилей заревела сигнализация. Ещë несколько мощных звуков уничтожения воздушных целей раздались около 3:10.