От взрывов затряслись окна: Момент уничтожения дрона над Подольском попал на видео
SHOT показал видео уничтожения беспилотника в небе над Подольском
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Подольском, которые летели в сторону Москвы. SHOT публикует видео уничтожения одного из дронов.
Первые взрывы в небе над Подольском прогремели примерно в районе 2:50 ночи, уточняет телеграм-канала. По словам местных жителей из микрорайона Климовск, было слышно минимум два громких взрыва, после которых в некоторых домах затряслись стëкла, а во дворах у автомобилей заревела сигнализация. Ещë несколько мощных звуков уничтожения воздушных целей раздались около 3:10.
Момент уничтожения беспилотника над Подольском. Видео © SHOT
Ранее о работе противовоздушной обороны над Подмосковьем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В обоих случаях последствий на земле и пострадавших нет.
Кадр видео SHOT