Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 08:48

ВСУ ночью пытались устроить техногенную катастрофу атакой на завод под Брянском

Mash: ВСУ пытались устроить техногенную катастрофу, взорвав завод под Брянском

Украинская армия этой ночью собиралась с помощью беспилотников взорвать мусорный полигон и завод по переработке отходов. В случае успеха ядовитое химическое облако с частицами формальдегида накрыло бы всю область, однако российское ПВО внесло свои коррективы в эти планы. Об этом пишет Mash.

В небе над городом в общей сложности было уничтожено 23 БПЛА ВСУ. Большинство из них упали на подступах к посёлку Большое Полпино, где располагается мусорный полигон и завод по переработке пластиковых отходов. Попадание туда дрона-камикадзе неминуемо привело бы к пожару и образованию токсического облака, которое накрыло бы микрорайон Новостройка в Володарском районе Брянска и пошло дальше. Случиться этому не дали силы ПВО ВС РФ.

В России создадут три новые группировки войск
В России создадут три новые группировки войск

Ранее Минобороны России сообщало, что за ночь российское ПВО отразило крупную атаку украинских беспилотников, сбив 45 воздушных целей в пяти регионах страны. Основной удар ВСУ планировали нанести по Брянской области, где было уничтожено сразу 23 БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров