ВСУ ночью пытались устроить техногенную катастрофу атакой на завод под Брянском
Mash: ВСУ пытались устроить техногенную катастрофу, взорвав завод под Брянском
Украинская армия этой ночью собиралась с помощью беспилотников взорвать мусорный полигон и завод по переработке отходов. В случае успеха ядовитое химическое облако с частицами формальдегида накрыло бы всю область, однако российское ПВО внесло свои коррективы в эти планы. Об этом пишет Mash.
В небе над городом в общей сложности было уничтожено 23 БПЛА ВСУ. Большинство из них упали на подступах к посёлку Большое Полпино, где располагается мусорный полигон и завод по переработке пластиковых отходов. Попадание туда дрона-камикадзе неминуемо привело бы к пожару и образованию токсического облака, которое накрыло бы микрорайон Новостройка в Володарском районе Брянска и пошло дальше. Случиться этому не дали силы ПВО ВС РФ.
Ранее Минобороны России сообщало, что за ночь российское ПВО отразило крупную атаку украинских беспилотников, сбив 45 воздушных целей в пяти регионах страны. Основной удар ВСУ планировали нанести по Брянской области, где было уничтожено сразу 23 БПЛА.
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