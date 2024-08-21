ВСУ ночью пытались устроить техногенную катастрофу атакой на завод под Брянском

Украинская армия этой ночью собиралась с помощью беспилотников взорвать мусорный полигон и завод по переработке отходов. В случае успеха ядовитое химическое облако с частицами формальдегида накрыло бы всю область, однако российское ПВО внесло свои коррективы в эти планы. Об этом пишет Mash .

В небе над городом в общей сложности было уничтожено 23 БПЛА ВСУ. Большинство из них упали на подступах к посёлку Большое Полпино, где располагается мусорный полигон и завод по переработке пластиковых отходов. Попадание туда дрона-камикадзе неминуемо привело бы к пожару и образованию токсического облака, которое накрыло бы микрорайон Новостройка в Володарском районе Брянска и пошло дальше. Случиться этому не дали силы ПВО ВС РФ.