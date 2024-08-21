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Регион
21 августа, 04:18

За ночь силы ПВО сбили 45 беспилотников над пятью регионами России

За ночь система противовоздушной обороны России уничтожила 45 беспилотников самолётного типа над пятью регионами страны. Об этом пишет Минобороны РФ.

Самая крупная атака отбита в Брянской области, где было сбито сразу 23 БПЛА. Ещё 11 дронов уничтожили над Московской областью. Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на земле от падения обломков разрушений не зафиксировано.

Уничтожение одного из летевших на Москву беспилотников. Видео © SHOT

Силы ПВО отразили одну из крупнейших атак ВСУ на Москву
Силы ПВО отразили одну из крупнейших атак ВСУ на Москву

Также ПВО работала в Белгородской области, сбив шесть беспилотников, в Калужской области (три дрона) и Курской области (два БПЛА).

Кроме того, об уничтожении двух беспилотников ночью сообщили власти Тульской области. Разрушений и пострадавших нет.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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