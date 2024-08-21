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21 августа, 01:50

Силы ПВО отразили одну из крупнейших атак ВСУ на Москву

Собянин: Число сбитых в Подмосковье беспилотников увеличилось до 10

Ещё два летевших на Москву беспилотника сбито в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это одна из самых масштабных попыток атаковать центр России с помощью БПЛА.

"Сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву. Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук", — написал градоначальник в телеграм-канале, добавив, что военные продолжают контролировать ситуацию.

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Вражеская атака на Москву началась около трёх утра, когда был сбит первый беспилотник. К настоящему моменту все БПЛА успешно уничтожены, а на земле, предварительно, обошлось без происшествий. Также ПВО пришлось работать в Тульской области.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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