Восьмой беспилотник за ночь сбит в Подмосковье

Уже восьмой по счёту беспилотник сбит силами ПВО в небе над Подмосковьем. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило ещё один беспилотник, летевший на Москву. На данный момент сбито 8 вражеских БПЛА", — написал градоначальник в телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия работают все службы.