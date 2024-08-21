Восьмой беспилотник за ночь сбит в Подмосковье
Уже восьмой по счёту беспилотник сбит силами ПВО в небе над Подмосковьем. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило ещё один беспилотник, летевший на Москву. На данный момент сбито 8 вражеских БПЛА", — написал градоначальник в телеграм-канале.
По его словам, на месте происшествия работают все службы.
Крупную атаку на Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов ВСУ предприняли в ночь на 21 августа. Средства ПВО начали работать около трёх утра. К настоящему моменту все вражеские БПЛА сбиты, на земле последствий падения обломков не зафиксировано. Также сбивать дроны приходится и в соседней Тульской области.
VK / Минобороны России