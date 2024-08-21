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21 августа, 01:31

Восьмой беспилотник за ночь сбит в Подмосковье

Уже восьмой по счёту беспилотник сбит силами ПВО в небе над Подмосковьем. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило ещё один беспилотник, летевший на Москву. На данный момент сбито 8 вражеских БПЛА", — написал градоначальник в телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия работают все службы.

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Крупную атаку на Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов ВСУ предприняли в ночь на 21 августа. Средства ПВО начали работать около трёх утра. К настоящему моменту все вражеские БПЛА сбиты, на земле последствий падения обломков не зафиксировано. Также сбивать дроны приходится и в соседней Тульской области.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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