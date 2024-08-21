Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до семи
Ещё три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сбито в области силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На данный момент сбито 7 вражеских БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал градоначальник в телеграм-канале, уточнив, что на месте работают специалисты экстренных служб.
Напомним, ВСУ предприняли атаку на Москву в ночь на 21 августа. Она началась около трёх часов ночи. Все беспилотники поражаются силами ПВО, на земле ущерба от обломков не зафиксировано. Life.ru публиковал момент уничтожения одного из БПЛА.
VK / Минобороны России