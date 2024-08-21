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21 августа, 01:21

Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до семи

Ещё три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сбито в области силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На данный момент сбито 7 вражеских БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал градоначальник в телеграм-канале, уточнив, что на месте работают специалисты экстренных служб.

Два украинских дрона уничтожены силами ПВО над Тульской областью
Два украинских дрона уничтожены силами ПВО над Тульской областью

Напомним, ВСУ предприняли атаку на Москву в ночь на 21 августа. Она началась около трёх часов ночи. Все беспилотники поражаются силами ПВО, на земле ущерба от обломков не зафиксировано. Life.ru публиковал момент уничтожения одного из БПЛА.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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