Богомаз заявил о продолжающихся попытках ВСУ ударить по Брянской области
Богомаз сообщил о ещё трёх сбитых БПЛА ВСУ в Брянской области
Вооружённые силы Украины продолжают испытывать на прочность противовоздушный щит Брянской области. Боевики запустили в направлении региона ещё три БПЛА, но их поджидала печальная участь, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
По словам чиновника, летательные аппараты были уничтожены в воздухе силами дежурных средств ПВО. Рухнувшие обломки дронов не привели к разрушениям и жертвам среди гражданских.
"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — поблагодарил зенитчиков чиновник.
А тем временем расчёты ПВО в Подмосковье отразили одну из крупнейших атак на российскую столицу. Вооружённые силы Украины пытались ударить по Москве десятью беспилотниками, но ни один из летательных аппаратов так и не достиг цели.
Telegram / Минобороны России