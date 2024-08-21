Богомаз заявил о продолжающихся попытках ВСУ ударить по Брянской области

Вооружённые силы Украины продолжают испытывать на прочность противовоздушный щит Брянской области. Боевики запустили в направлении региона ещё три БПЛА, но их поджидала печальная участь, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, летательные аппараты были уничтожены в воздухе силами дежурных средств ПВО. Рухнувшие обломки дронов не привели к разрушениям и жертвам среди гражданских.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — поблагодарил зенитчиков чиновник.