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21 августа, 02:33

Богомаз заявил о продолжающихся попытках ВСУ ударить по Брянской области

Богомаз сообщил о ещё трёх сбитых БПЛА ВСУ в Брянской области

Вооружённые силы Украины продолжают испытывать на прочность противовоздушный щит Брянской области. Боевики запустили в направлении региона ещё три БПЛА, но их поджидала печальная участь, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, летательные аппараты были уничтожены в воздухе силами дежурных средств ПВО. Рухнувшие обломки дронов не привели к разрушениям и жертвам среди гражданских.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — поблагодарил зенитчиков чиновник.

Число сбитых за ночь дронов ВСУ в Брянской области выросло до 15
Число сбитых за ночь дронов ВСУ в Брянской области выросло до 15

А тем временем расчёты ПВО в Подмосковье отразили одну из крупнейших атак на российскую столицу. Вооружённые силы Украины пытались ударить по Москве десятью беспилотниками, но ни один из летательных аппаратов так и не достиг цели.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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