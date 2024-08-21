Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 06:51

В Белгородской области предотвратили теракт на железной дороге

В Белгородской области предотвратили теракт на ж/д в 53 километрах от границы с Украиной. По данным SHOT, два СВУ весом около 5 кг обнаружили на перегоне "Палатовка-Бирюч" в полутора километрах от села Ливенка.

Во время уничтожении СВУ было выявлено ещё одно устройство, которое террористы заложили в 100 метрах от двух других. Обошлось без пострадавших.

Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"

Ранее ФСБ предотвратила теракт на объекте МВД в Тюменской области, задержаны два гражданина России с самодельными зажигательными и взрывными устройствами.

Обложка ©

Freepik / Jannoon028

Андрей Бражников
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров