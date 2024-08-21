В Белгородской области предотвратили теракт на железной дороге

В Белгородской области предотвратили теракт на ж/д в 53 километрах от границы с Украиной. По данным SHOT, два СВУ весом около 5 кг обнаружили на перегоне "Палатовка-Бирюч" в полутора километрах от села Ливенка.

Во время уничтожении СВУ было выявлено ещё одно устройство, которое террористы заложили в 100 метрах от двух других. Обошлось без пострадавших.