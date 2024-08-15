На объекте МВД в Тюменской области предотвратили теракт сторонников массовых убийств

ФСБ предотвратила теракт на объекте МВД в Тюменской области, задержаны два гражданина России с самодельными зажигательными и взрывными устройствами. Об этом отчитались в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ предотвратила теракт на объекте МВД в Тюменской области. Видео © ФСБ

"ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ предотвращена подготовка террористического акта в Тюменской области. В результате проведённых мероприятий задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв СВУ на объекте органов внутренних дел города Тобольска", – уточнили в спецслужбе.

В схроне фигурантов нашли два самодельных зажигательных устройства (СЗУ) и самодельное взрывное устройство (СВУ). Опасные находки были уничтожены на месте специалистами-взрывотехниками. У задержанных также оказались инструкции по изготовлению СВУ, СЗУ и видеозаписи их испытаний

Следственным комитетом России заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к теракту".