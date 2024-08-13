СК обвинил россиян Косяченко и Туриеву в теракте на ж/д объекте для ГУР

Следственный комитет обвинил двух граждан России в теракте на железнодорожном объекте, следует из материалов дела. Максим Косяченко и Татьяна Туриева совершили его в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Косяченко М. А. и Туриева Т. И. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт совершённый группой лиц, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий)", — цитирует документы ТАСС.

До ареста Туриева оказывала услуги в области косметологии, имеет мужа и малолетнего ребёнка. Косяченко же работал тренером единоборств. Обеих задержали в сентябре 2023 года и позднее поместили под стражу. На данный момент следствие устанавливает лиц, с которыми контактировали фигуранты. Назначен ряд экспертиз.