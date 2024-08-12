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12 августа, 13:44

Фотографировал ЛЭП и мосты: На Кубани украинец сел на 11 лет за шпионаж

В Краснодаре гражданина Украины приговорили к 11 годам колонии за шпионаж

Евгений Монастырев в зале суда. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Евгений Монастырев в зале суда. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Украины Евгения Монастырева к 11 годам лишения свободы по делу о шпионаже, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

"Установлено, что с января по ноябрь 2022 года подсудимый, проживая на территории Краснодарского края, собирал сведения о критической и транспортной инфраструктуре. Он фотографировал объекты, в том числе опоры железнодорожных и дорожных мостов, опоры ЛЭП, и пересылал информацию военнослужащим ВСУ, с которыми поддерживал связь", — говорится в сообщении.

Деятельность украинца выявила Федеральная служба безопасности (ФСБ). Приговор не вступил в законную силу.

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Ранее в ЛНР задержали гражданку Украины, сотрудничавшую с СБУ. Она передавала Киеву разведданные для нанесения ракетных ударов по Луганску в 2022-2023 годах. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Матвей Константинов
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