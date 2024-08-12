Фотографировал ЛЭП и мосты: На Кубани украинец сел на 11 лет за шпионаж
В Краснодаре гражданина Украины приговорили к 11 годам колонии за шпионаж
Евгений Монастырев в зале суда. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Украины Евгения Монастырева к 11 годам лишения свободы по делу о шпионаже, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
"Установлено, что с января по ноябрь 2022 года подсудимый, проживая на территории Краснодарского края, собирал сведения о критической и транспортной инфраструктуре. Он фотографировал объекты, в том числе опоры железнодорожных и дорожных мостов, опоры ЛЭП, и пересылал информацию военнослужащим ВСУ, с которыми поддерживал связь", — говорится в сообщении.
Деятельность украинца выявила Федеральная служба безопасности (ФСБ). Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в ЛНР задержали гражданку Украины, сотрудничавшую с СБУ. Она передавала Киеву разведданные для нанесения ракетных ударов по Луганску в 2022-2023 годах. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".