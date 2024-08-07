Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 06:00

ФСБ нашли в Мариуполе схрон с гранатами и секретными файлами Минобороны Украины

Секретные документы, найденные в схроне в Мариуполе. Обложка © УФСБ по ДНР

Секретные документы, найденные в схроне в Мариуполе. Обложка © УФСБ по ДНР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) нашла в Мариуполе схрон с вооружением и секретными документами Минобороны Украины, рассказали журналистам в Управлении ведомства по Донецкой Народной Республике. Он находился на антресоли и в шкафу заброшенного здания. Среди изъятого — гранатомёт "Форт-600", почти 30 гранат и патроны. Спецслужбы уже изучают находки.

"Установлено, что схрон был заготовлен украинскими войсками при окружении города Мариуполя и планировался к дальнейшей эвакуации", — говорится в сообщении.

Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР

Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР

Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР

Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР

Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР

Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР

Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР

Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР

В ФСБ назвали провокацией попытку ВСУ прорваться в Курскую область
В ФСБ назвали провокацией попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Ранее ФСБ задержала жителя Нижегородской области, по заданию иностранной стороны снимавшего военные объекты и распространявшего пропагандистские агитлистовки противника. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров