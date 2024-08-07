ФСБ нашли в Мариуполе схрон с гранатами и секретными файлами Минобороны Украины
Секретные документы, найденные в схроне в Мариуполе. Обложка © УФСБ по ДНР
Федеральная служба безопасности (ФСБ) нашла в Мариуполе схрон с вооружением и секретными документами Минобороны Украины, рассказали журналистам в Управлении ведомства по Донецкой Народной Республике. Он находился на антресоли и в шкафу заброшенного здания. Среди изъятого — гранатомёт "Форт-600", почти 30 гранат и патроны. Спецслужбы уже изучают находки.
"Установлено, что схрон был заготовлен украинскими войсками при окружении города Мариуполя и планировался к дальнейшей эвакуации", — говорится в сообщении.
Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР
Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР
Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР
Оружие, найденное в схроне в Мариуполе. Фото © УФСБ по ДНР
Ранее ФСБ задержала жителя Нижегородской области, по заданию иностранной стороны снимавшего военные объекты и распространявшего пропагандистские агитлистовки противника. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".