ФСБ нашли в Мариуполе схрон с гранатами и секретными файлами Минобороны Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) нашла в Мариуполе схрон с вооружением и секретными документами Минобороны Украины, рассказали журналистам в Управлении ведомства по Донецкой Народной Республике. Он находился на антресоли и в шкафу заброшенного здания. Среди изъятого — гранатомёт "Форт-600", почти 30 гранат и патроны. Спецслужбы уже изучают находки.