Нижегородец задержан за госизмену во время выполнения задания СБУ

Житель Нижегородской области был задержан сотрудниками ФСБ. Он снимал военные объекты на камеру по заданию иностранных координаторов, представляющих Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило региональное управление ведомства.

Сотрудники ФСБ провели некоторые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых выяснилось, что мужчина из Нижегородской области в мессенджере связался с представителем иностранной организации, которая выполняет для СБУ разные задания с целью совершения в РФ противоправных актов, подрывающих безопасность жителей.

"По полученному от иностранного куратора заданию он осуществил видеосъёмку военных объектов, а именно войск и частей, объектов военно-промышленного комплекса, а также зданий органов государственной власти", — сказано в сообщении.

Вместе с тем удалось выяснить, что задержанный развешивал на стенах агитационные листовки с призывом вступать в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение. После их расклейки он сфотографировал конечный результат, а затем отправил фото- и видеоотчёт иностранному куратору.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье о госизмене, а также провели обыски по месту проживания. В процессе были найдены электронные носители информации, документы для выезда на Украину, а также деньги в различных валютах. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит от 12 лет до пожизненного тюремного срока по статье 275 УК РФ.