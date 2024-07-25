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25 июля, 04:41

Жителя Хабаровска обвинили в госизмене за шпионаж в пользу ВСУ за Героями России

ФСБ: Житель Хабаровска обвиняется в госизмене и содействии террористам

Житель Хабаровска задержан за шпионаж за российскими военными. Сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу сообщили о возбуждении уголовного дела против 39-летнего мужчины, который, будучи противником текущего политического строя и специальной военной операции, сотрудничал с украинскими спецслужбами.

По данным УФСБ, обвиняемый через популярный мессенджер установил связь с агентом украинской разведки, а затем с кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Установлено, что подозреваемый собирал информацию о военнослужащих Восточного военного округа и сотрудниках ФСБ в Дальневосточном федеральном округе, включая командиров войсковых частей и обладателей высшей награды "Герой Российской Федерации".

Мужчина не только сотрудничал с украинскими спецслужбами, но и склонял к этому других. Как сообщили в ведомстве, он предлагал хабаровским военным выехать на территорию Украины и вступить в запрещённый Легион "Свобода России"*, чтобы в дальнейшем воевать против российских военных.

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Ранее в Ижевске была задержана женщина по делу о государственной измене. Она самостоятельно связалась с украинскими спецслужбами и передавала им данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, которые могли быть использованы для подготовки диверсий. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, она арестована.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Кирилл Сосновских
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