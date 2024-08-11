ФСБ задержала в ЛНР украинку за передачу СБУ разведданных для ударов по Луганску
В Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которая передавала СБУ разведданные для нанесения ракетных ударов ВСУ по Луганску в 2022-2023 годах. Об этом сообщили в УФСБ России.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей собирание и передачу украинским спецслужбам сведений военного характера", — заявили в управлении.
Уточняется, что информацию представителям киевского режима предоставляла жительница Марковского района. Сейчас она задержана, возбуждено уголовное дело о шпионаже.
А ранее ФСБ задержала агента Киева, совершившего покушение на теракт в Запорожье. Он по собственной инициативе собирал данные о должностных лицах администрации региона, после чего передавал их кураторам.
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