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11 августа, 16:26

ФСБ задержала в ЛНР украинку за передачу СБУ разведданных для ударов по Луганску

В Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которая передавала СБУ разведданные для нанесения ракетных ударов ВСУ по Луганску в 2022-2023 годах. Об этом сообщили в УФСБ России.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей собирание и передачу украинским спецслужбам сведений военного характера", — заявили в управлении.

Уточняется, что информацию представителям киевского режима предоставляла жительница Марковского района. Сейчас она задержана, возбуждено уголовное дело о шпионаже.

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А ранее ФСБ задержала агента Киева, совершившего покушение на теракт в Запорожье. Он по собственной инициативе собирал данные о должностных лицах администрации региона, после чего передавал их кураторам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Никита Никонов
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