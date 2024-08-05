ФСБ задержала агента Киева, совершившего покушение на теракт в Запорожье

Украинский агент готовил теракт, направленный на должностных лиц администрации Запорожской области, но был задержан сотрудниками ФСБ. Об этом стало известно из сообщений УФСБ по региону. Пособник Киева по своей инициативе собирал данные о должностных лицах администрации региона, после чего передавал их кураторам.