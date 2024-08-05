ФСБ задержала агента Киева, совершившего покушение на теракт в Запорожье
Украинский агент готовил теракт, направленный на должностных лиц администрации Запорожской области, но был задержан сотрудниками ФСБ. Об этом стало известно из сообщений УФСБ по региону. Пособник Киева по своей инициативе собирал данные о должностных лицах администрации региона, после чего передавал их кураторам.
"По заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путём закладки самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что житель Нижегородской области был задержан сотрудниками ФСБ. Он снимал военные объекты на камеру по заданию иностранных координаторов, представляющих Службу безопасности Украины.
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