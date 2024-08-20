Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей четырём обвиняемым в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холл". Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Преступники в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Исломову Аминчона Исроиловичу*, Исломову Диловару Исроиловичу*, Исломову Исроилу Ибрагимовичу*, Касимову Алишеру Хатамовичу* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, до 22 ноября 2024 года", — огласили решение в суде.
Напомним, теракт в "Крокусе" в Красногорске произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта "Пикника", а затем подожгли зал. После этого они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами. По делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. 16 августа Басманный суд Москвы вынес решение о продлении их ареста.
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