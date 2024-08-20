Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей четырём обвиняемым в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холл". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Исломову Аминчона Исроиловичу*, Исломову Диловару Исроиловичу*, Исломову Исроилу Ибрагимовичу*, Касимову Алишеру Хатамовичу* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, до 22 ноября 2024 года", — огласили решение в суде.