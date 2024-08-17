Адвокат напавшего на "Крокус" Файзова* просил суд отпустить его из СИЗО

Адвокат одного из террористов, совершивших теракт в подмосковном "Крокус сити холле", просил суд отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья. Как пишет ТАСС, речь идёт о 19-летнем Мухаммадсобире Файзове*, который ранее проживал в Иванове и работал в барбершопе.

"Файзов* передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова* к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения" — цитирует агентство одно из решений по апелляции на арест обвиняемого.

Мосгорсуд решил, что у террориста нет медицинских противопоказаний против нахождения в СИЗО.