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17 августа, 15:55

Адвокат напавшего на "Крокус" Файзова* просил суд отпустить его из СИЗО

Террорист Мухаммадсобир Файзов*. Обложка © Life.ru

Террорист Мухаммадсобир Файзов*. Обложка © Life.ru

Адвокат одного из террористов, совершивших теракт в подмосковном "Крокус сити холле", просил суд отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья. Как пишет ТАСС, речь идёт о 19-летнем Мухаммадсобире Файзове*, который ранее проживал в Иванове и работал в барбершопе.

"Файзов* передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова* к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения" — цитирует агентство одно из решений по апелляции на арест обвиняемого.

Мосгорсуд решил, что у террориста нет медицинских противопоказаний против нахождения в СИЗО.

Напомним, теракт в "Крокусе" в Красногорске произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта "Пикника", а затем подожгли зал. После этого они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами. По делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей.

Суд Москвы продлил арест террористам из "Крокуса" на 3 месяца
Суд Москвы продлил арест террористам из "Крокуса" на 3 месяца

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Демьянова
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