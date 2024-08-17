Адвокат напавшего на "Крокус" Файзова* просил суд отпустить его из СИЗО
Террорист Мухаммадсобир Файзов*. Обложка © Life.ru
Адвокат одного из террористов, совершивших теракт в подмосковном "Крокус сити холле", просил суд отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья. Как пишет ТАСС, речь идёт о 19-летнем Мухаммадсобире Файзове*, который ранее проживал в Иванове и работал в барбершопе.
"Файзов* передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова* к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения" — цитирует агентство одно из решений по апелляции на арест обвиняемого.
Мосгорсуд решил, что у террориста нет медицинских противопоказаний против нахождения в СИЗО.
Напомним, теракт в "Крокусе" в Красногорске произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта "Пикника", а затем подожгли зал. После этого они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами. По делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.