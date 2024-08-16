Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 10:47

Суд Москвы продлил арест террористам из "Крокуса" на 3 месяца

Преступники в зале суда. Обложка © Life.ru

Преступники в зале суда. Обложка © Life.ru

Суд продлил на три месяца — до 22 ноября 2024 года — срок содержания под стражей четверым террористам, напавшим на "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву*, Муродали Рачабализоде*, Мухаммадсобиру Файзову* и Шамсидину Фаридунии* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", — сказала судья Евгения Николаева.

Новый свидетель подтвердил участие в теракте в "Крокусе" одного из подозреваемых
Новый свидетель подтвердил участие в теракте в "Крокусе" одного из подозреваемых

Напомним, теракт в "Крокусе" в Красногорске произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта "Пикника", а затем подожгли зал. После этого они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами. По делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей.

Преступников ведут в зал суда. Фото © Life.ru

Преступников ведут в зал суда. Фото © Life.ru

Сегодня террористов привезли в Басманный суд столицы. Заседание проходило в закрытом режиме, обвиняемых заводили и выводили из зала суда в режиме особой строгости: на ногах были кандалы, а передвижение осуществлялось в согнутом положении.

* Находятся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Криминал
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров