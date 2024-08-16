Суд Москвы продлил арест террористам из "Крокуса" на 3 месяца

Суд продлил на три месяца — до 22 ноября 2024 года — срок содержания под стражей четверым террористам, напавшим на "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву*, Муродали Рачабализоде*, Мухаммадсобиру Файзову* и Шамсидину Фаридунии* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", — сказала судья Евгения Николаева.

Преступников ведут в зал суда. Фото © Life.ru

Сегодня террористов привезли в Басманный суд столицы. Заседание проходило в закрытом режиме, обвиняемых заводили и выводили из зала суда в режиме особой строгости: на ногах были кандалы, а передвижение осуществлялось в согнутом положении.