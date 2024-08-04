Новый свидетель подтвердил участие в теракте в "Крокусе" одного из подозреваемых

Свидетель по делу о теракте в подмосковном "Крокусе" подтвердил следствию, что Мухаммад Зоир Шарипзод причастен к преступлению, пишет РИА "Новости" со ссылкой на имеющиеся в наличии у издания судебные документы. Речь идёт об 11-м фигуранте дела, задержанном 4 апреля.

"У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление", — указано в документе.