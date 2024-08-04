Новый свидетель подтвердил участие в теракте в "Крокусе" одного из подозреваемых
Свидетель по делу о теракте в подмосковном "Крокусе" подтвердил следствию, что Мухаммад Зоир Шарипзод причастен к преступлению, пишет РИА "Новости" со ссылкой на имеющиеся в наличии у издания судебные документы. Речь идёт об 11-м фигуранте дела, задержанном 4 апреля.
"У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление", — указано в документе.
Напомним, 22 марта в красногорском "Крокус сити холле" произошёл теракт. Четверо боевиков расстреляли людей, которые пришли на концерт группы "Пикник", и подожгли здание. Преступники попытались сбежать на Украину, но их перехватили в Брянской области. В результате трагедии погибло 144 человека, свыше 550 пострадали. Следствие выяснило, что убийцы имеют связи с националистами из Незалежной. Всего по подозрению в организации теракта было задержано 12 человек, в том числе четверо исполнителей.
Telegram / МЧС России