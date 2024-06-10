Исполнитель теракта в "Крокусе" оштрафован за нарушение ПДД в день задержания

Судебные приставы собираются взыскать две тысячи рублей штрафа с фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далержона Мирзоева за нарушения ПДД в Брянской области в день его задержания. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Мирзоева, а также троих других обвиняемых в теракте, задержали в Брянской области, когда они на автомобиле Renault Symbol пытались скрыться. Незадолго до совершения преступления они купили эту машину у Диловара Исломова. Он тоже фигурирует в деле, и у него есть задолженности за нарушения ПДД: ему необходимо выплатить порядка пяти тысяч рублей за то, что 23 января 2024 года в Тверской области он нарушил правила движения, находясь за рулём этой машины.