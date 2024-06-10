Исполнитель теракта в "Крокусе" оштрафован за нарушение ПДД в день задержания
Террорист из "Крокуса" Далержон Мирзоев. Обложка © ТАСС / ЛТ / Любимов Андрей
Судебные приставы собираются взыскать две тысячи рублей штрафа с фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далержона Мирзоева за нарушения ПДД в Брянской области в день его задержания. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
Так, 32-летний Мирзоев получил два штрафа за административные нарушения в Брянской области 23 марта 2024 года. Общая сумма штрафов — 2000 рублей.
Мирзоева, а также троих других обвиняемых в теракте, задержали в Брянской области, когда они на автомобиле Renault Symbol пытались скрыться. Незадолго до совершения преступления они купили эту машину у Диловара Исломова. Он тоже фигурирует в деле, и у него есть задолженности за нарушения ПДД: ему необходимо выплатить порядка пяти тысяч рублей за то, что 23 января 2024 года в Тверской области он нарушил правила движения, находясь за рулём этой машины.
Напомним, вечером 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла". Затем боевики подожгли зрительный зал, где было выступление группы "Пикник", и сбежали. Их поймали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадали свыше 550, всего же более 1700 человек признаны потерпевшими. По обвинению в причастности к массовому убийству арестованы 18 человек. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины.