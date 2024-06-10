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10 июня, 02:22

Исполнитель теракта в "Крокусе" оштрафован за нарушение ПДД в день задержания

Террорист из "Крокуса" Далержон Мирзоев. Обложка © ТАСС / ЛТ / Любимов Андрей

Террорист из "Крокуса" Далержон Мирзоев. Обложка © ТАСС / ЛТ / Любимов Андрей

Судебные приставы собираются взыскать две тысячи рублей штрафа с фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далержона Мирзоева за нарушения ПДД в Брянской области в день его задержания. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Так, 32-летний Мирзоев получил два штрафа за административные нарушения в Брянской области 23 марта 2024 года. Общая сумма штрафов — 2000 рублей.

Мирзоева, а также троих других обвиняемых в теракте, задержали в Брянской области, когда они на автомобиле Renault Symbol пытались скрыться. Незадолго до совершения преступления они купили эту машину у Диловара Исломова. Он тоже фигурирует в деле, и у него есть задолженности за нарушения ПДД: ему необходимо выплатить порядка пяти тысяч рублей за то, что 23 января 2024 года в Тверской области он нарушил правила движения, находясь за рулём этой машины.

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Напомним, вечером 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла". Затем боевики подожгли зрительный зал, где было выступление группы "Пикник", и сбежали. Их поймали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадали свыше 550, всего же более 1700 человек признаны потерпевшими. По обвинению в причастности к массовому убийству арестованы 18 человек. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины.

Анатолий Симоненко
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