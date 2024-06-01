Названо число арестованных по делу о теракте в "Крокусе"

По обвинению в причастности к теракту в подмосковном "Крокусе" арестованы 18 человек, говорится в постановлении Басманного суда столицы. В отношении ещё двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Вероятно, речь идёт о сотрудниках концертного зала, на которых завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После нападения на "Крокус" было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, фигурантов дела обвиняют в участии в деятельности организации "Вилаят Хорасан"* (является частью ИГИЛ*). С перечисленными делами также было объединено в одно производство дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.