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Регион
1 июня, 18:03

Названо число арестованных по делу о теракте в "Крокусе"

По делу о теракте в "Крокус сити холле" арестованы 18 человек

По обвинению в причастности к теракту в подмосковном "Крокусе" арестованы 18 человек, говорится в постановлении Басманного суда столицы. В отношении ещё двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Вероятно, речь идёт о сотрудниках концертного зала, на которых завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После нападения на "Крокус" было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, фигурантов дела обвиняют в участии в деятельности организации "Вилаят Хорасан"* (является частью ИГИЛ*). С перечисленными делами также было объединено в одно производство дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла", которые пришли на концерт группы "Пикник". Боевики подожгли зрительный зал и сбежали, их удалось поймать в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадало свыше 550. Задержаны четверо непосредственных исполнителей и их пособники. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины. Потерпевшими по делу о теракте признали более 1700 человек.

Разведка России узнала о планах заказчиков теракта в "Крокусе" совершить серию атак
Разведка России узнала о планах заказчиков теракта в "Крокусе" совершить серию атак

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

TACC / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Наталья Исакова
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