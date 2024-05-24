Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Разведка России узнала о планах заказчиков теракта в "Крокусе" совершить серию атак

Нарышкин: Организаторы теракта в "Крокусе" не намерены ограничиваться только им

24 мая, 10:42
"Крокус" сразу после теракта. Обложка © Life.ru

"Крокус" сразу после теракта. Обложка © Life.ru

Организаторы теракта в подмосковном "Крокус сити холле" не собирались останавливаться на одной атаке, в их планы входила серия нападений с целью дестабилизации ситуации в России. Об этом сказал журналистам глава СВР РФ Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ в Бишкеке.

"Устремления этих сил не ограничиваются единичным терактом. Теракт в "Крокусе" — одно из звеньев в цепи устремлений противников России. Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ", — пояснил он.

Глава ФСБ разоблачил попытку Киева расколоть СНГ с помощью теракта в "Крокусе"
Глава ФСБ разоблачил попытку Киева расколоть СНГ с помощью теракта в "Крокусе"

Напомним, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла", подожгли зрительный зал и сбежали. Их поймали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадали свыше 550. Задержаны четверо непосредственных исполнителей и их пособники. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что уже задержано более 20 человек, причастных к теракту.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!