Разведка России узнала о планах заказчиков теракта в "Крокусе" совершить серию атак

Организаторы теракта в подмосковном "Крокус сити холле" не собирались останавливаться на одной атаке, в их планы входила серия нападений с целью дестабилизации ситуации в России. Об этом сказал журналистам глава СВР РФ Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ в Бишкеке.