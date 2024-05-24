Глава ФСБ назвал число задержанных после теракта в "Крокусе"

По делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" задержано уже более 20 человек. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, уточнив, что в их число входят как исполнители, так и пособники — те, кто оказывал преступникам какую-либо помощь.

В ходе заседания в Бишкеке он напомнил, что чудовищный террористический акт был совершён в "Крокусе" 22 марта, добавив, что в результате страшной трагедии погибли сотни невинных людей, среди которых есть женщины и дети.

"В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем Бортников добавил, что содействие в расследовании страшной трагедии оказывают коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Так, уже установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов по Сети координировали члены группировки "Вилаят Хорасан"*. Они находились в афгано-пакистанской зоне.

"Двое из четырёх участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта", — указал директор ФСБ, напомнив, что террористы исполняли команду "двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено "окно".