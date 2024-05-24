Глава ФСБ назвал число задержанных после теракта в "Крокусе"
Глава ФСБ Бортников: Более 20 человек задержаны по делу о теракте в "Крокусе"
По делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" задержано уже более 20 человек. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, уточнив, что в их число входят как исполнители, так и пособники — те, кто оказывал преступникам какую-либо помощь.
В ходе заседания в Бишкеке он напомнил, что чудовищный террористический акт был совершён в "Крокусе" 22 марта, добавив, что в результате страшной трагедии погибли сотни невинных людей, среди которых есть женщины и дети.
"В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", — приводит его слова ТАСС.
Вместе с тем Бортников добавил, что содействие в расследовании страшной трагедии оказывают коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Так, уже установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов по Сети координировали члены группировки "Вилаят Хорасан"*. Они находились в афгано-пакистанской зоне.
"Двое из четырёх участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта", — указал директор ФСБ, напомнив, что террористы исполняли команду "двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено "окно".
Напомним, сегодня в Бишкеке состоялось заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, в ходе которого Бортников сделал ряд важных заявлений. Так, он просветил коллег о роли Главного управления разведки Минобороны Украины в бойне в "Крокусе" и разоблачил попытку Киева расколоть СНГ с помощью теракта.
Как уже сообщал Life.ru, в результате теракта, который произошёл перед началом концерта группы "Пикник", погибли 144 человека, пострадали свыше 550. Боевики открыли огонь по простым людям, а после подожгли зрительный зал и сбежали. Однако далеко им уйти не удалось. Всех поймали в Брянской области, террористы двигались в сторону границы с Украиной. Были адержаны не только четверо непосредственных исполнителей, но и их пособники. Также удалось установить связь боевиков со спецслужбами Украины. Впоследствии украинский след подтвердил и директор ФСБ.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.
Life.ru