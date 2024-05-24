Глава ФСБ просветил коллег из спецслужб СНГ о роли ГУР в бойне в "Крокусе"
Александр Бортников. Обложка © kremlin
Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к кровавому теракту в подмосковном "Крокус сити холле", который унёс более 140 жизней. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке.
"Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины", — просветил коллег глава ФСБ России.
Бортников обещал, что все обстоятельства бойни будут установлены и каждый причастный к ней не избежит наказания. По его убеждению, Киев, не имея шансов на поле боя, перешёл к тактике тотального террора. Он обратил внимание на систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Также Украина санкционирует диверсионные вылазки в наше приграничье.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо нападавших, а также их пособники. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами. Позднее Бортников подтвердил украинский след в деле по теракту.