Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к кровавому теракту в подмосковном "Крокус сити холле", который унёс более 140 жизней. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке.

"Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины", — просветил коллег глава ФСБ России.

Бортников обещал, что все обстоятельства бойни будут установлены и каждый причастный к ней не избежит наказания. По его убеждению, Киев, не имея шансов на поле боя, перешёл к тактике тотального террора. Он обратил внимание на систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Также Украина санкционирует диверсионные вылазки в наше приграничье.