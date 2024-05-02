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2 мая, 15:43

Путин наградил медалями подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"

Подростки, помогавшие эвакуироваться посетителям "Крокуса" в Подмосковье. Обложка © Life.ru

Подростки, помогавшие эвакуироваться посетителям "Крокуса" в Подмосковье. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" трёх несовершеннолетних, которые помогали людям во время теракта в подмосковном "Крокусе". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Школьники из Красногорска Артём Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа при РАНХиГС Никита Иванов получат награду за смелые и решительные действия, которые совершили, спасая людей в экстремальных условиях.

Ранее мама спасшего людей в "Крокусе" Артёма Донскова рассказала, что их семье звонили из Администрации Президента РФ и спросили о желании встретиться с Владимиром Путиным в мае.

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Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл вечером 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Также задержаны и арестованы их пособники. СК РФ подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.

Дарья Нарыкова
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