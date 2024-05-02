Путин наградил медалями подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" трёх несовершеннолетних, которые помогали людям во время теракта в подмосковном "Крокусе". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Школьники из Красногорска Артём Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа при РАНХиГС Никита Иванов получат награду за смелые и решительные действия, которые совершили, спасая людей в экстремальных условиях.