Подросток-герой, спасший людей из "Крокуса", объяснил, почему отказался от 1 млн рублей

16-летний сотрудник "Крокуса" Александр Журик отказался принять 1 миллион рублей за спасение людей из здания концертного зала во время теракта. О своих мотивах юный герой рассказал телеканалу "360".

По его мнению, достаточно похвалить ребят, рассказать о том, что они сделали. Предлагать же крупные суммы денег за выполнение долга несколько неправильно.