Подросток-герой, спасший людей из "Крокуса", объяснил, почему отказался от 1 млн рублей
"360": Спасавший людей в "Крокусе" подросток отказался от 1 миллиона рублей
16-летний сотрудник "Крокуса" Александр Журик отказался принять 1 миллион рублей за спасение людей из здания концертного зала во время теракта. О своих мотивах юный герой рассказал телеканалу "360".
По его мнению, достаточно похвалить ребят, рассказать о том, что они сделали. Предлагать же крупные суммы денег за выполнение долга несколько неправильно.
"Я просто не понимаю, зачем. <...> Да, я, допустим, куплю какие-то вещи, потрачу, может быть, 200 тысяч, но остальные 800 мне куда девать? Зачем детям такие деньги?" — объяснил подросток.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в концертный зал "Крокус сити холл", где должен был пройти концерт группы "Пикник", и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар в концертном комплексе и на автомобиле уехали в направлении границы с Украиной. Жертвами головорезов стали 144 человека, а общее число пострадавших достигло 382. По словам главы ФСБ России, заказчиками теракта могут оказаться высокопоставленные лица из США, Великобритании и с Украины.
Саша, кстати, не единственный подросток, который отличился во время страшного теракта. Помимо него спасать раненых и пострадавших также помогали и другие ребята, работавшие в "Крокусе". Так, например, школьник-гардеробщик Ислам Халилов вывел из здания более 100 человек. Ему, а также Артёму Донскову награды вручила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV