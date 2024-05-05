"Сам по себе, но нормальный": Коллег шокировала ликвидация пособника убийц из "Крокуса" в Ленобласти

Подозреваемый в причастности к теракту в красногорском "Крокус сити холле" Николай Сурнов, на днях ликвидированный сотрудниками ФСБ России, выехал за пределы страны в 2022 году — сразу после того, как была объявлена частичная мобилизация. Об этом прессе рассказали его знакомые.

Сурнов трудился автомехаником в городе Королёве Московской области. Журналисты пообщались с членами гаражного кооператива "Стрела-2", где он работал, и выяснили, что мужчина был руководителем этой организации, а специализировался на японских иномарках. По словам бывших коллег и соседей, ничего на его способность ввязаться в преступные дела не указывало — он был "сам по себе, но нормальный".

"Он занимался "япошками", хороший мастер был, и ночью приезжали, и днём к нему… Мы не общались тесно, а так, да, машины к нему заезжали, "япошки". Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства. В одном гараже что-то своровали, по камерам выявил", — сообщили РИА "Новости" его бывшие коллеги.

Ещё один знакомый рассказал, что гараж, где Сурнов ремонтировал автомобили, принадлежал ему более десяти лет. Однако в 2022 году, узнав об объявлении частичной мобилизации, он одним днём принял решение оставить ключи и покинуть страну.