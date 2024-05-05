"Сам по себе, но нормальный": Коллег шокировала ликвидация пособника убийц из "Крокуса" в Ленобласти
Убитый в Ленобласти пособник террористов из "Крокуса" бегал от мобилизации
Ликвидированный Николай Сурнов. Обложка © Telegram / SHOT
Подозреваемый в причастности к теракту в красногорском "Крокус сити холле" Николай Сурнов, на днях ликвидированный сотрудниками ФСБ России, выехал за пределы страны в 2022 году — сразу после того, как была объявлена частичная мобилизация. Об этом прессе рассказали его знакомые.
Сурнов трудился автомехаником в городе Королёве Московской области. Журналисты пообщались с членами гаражного кооператива "Стрела-2", где он работал, и выяснили, что мужчина был руководителем этой организации, а специализировался на японских иномарках. По словам бывших коллег и соседей, ничего на его способность ввязаться в преступные дела не указывало — он был "сам по себе, но нормальный".
"Он занимался "япошками", хороший мастер был, и ночью приезжали, и днём к нему… Мы не общались тесно, а так, да, машины к нему заезжали, "япошки". Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства. В одном гараже что-то своровали, по камерам выявил", — сообщили РИА "Новости" его бывшие коллеги.
Ещё один знакомый рассказал, что гараж, где Сурнов ремонтировал автомобили, принадлежал ему более десяти лет. Однако в 2022 году, узнав об объявлении частичной мобилизации, он одним днём принял решение оставить ключи и покинуть страну.
Сосед Николая по гаражу подтвердил, что не видел его уже пару лет. Он запомнил его как не очень компанейского человека, который был сам по себе. Когда механик внезапно пропал, ходили разговоры, что он уехал в Литву, при этом успев продать гараж. В общем-то, все знакомые Сурнова говорят, что были очень удивлены, когда узнали, что он причастен к чудовищному террористическому акту, — мужчина никогда не вызывал никаких подозрений.
Напомним, что Сурнов, которого подозревали в помощи боевикам из "Крокуса", сбежал от правоохранителей, когда его пытались задержать в городе Чехове Московской области. Уходя от преследования, он оставил автомобиль и спрятался в лесу. То, что он проживал в Королёве, где ремонтировал машины, уже было известно ранее. Был женат, но с супругой развёлся более 10 лет тому назад, у них остался ребёнок. Напомним, что жертвами теракта в "Крокус сити холле" стали 144 человека. Сейчас в деле уже 12 обвиняемых, включая четверых исполнителей, которые после преступления пытались покинуть Россию через границу с Украиной.