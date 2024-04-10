Скрывающийся в Подмосковье пособник террористов уже имел проблемы с законом
Сбежавший пособник террористов из "Крокуса" ранее разыскивался из-за алиментов
Предполагаемый пособник террористов "Крокуса". Обложка © Telegram / SHOT
Предполагаемый пособник террористов из "Крокус сити холла" — родом из подмосковного Королёва, ранее он уже находился в розыске как должник по алиментам. SHOT публикует информацию о мужчине, которого ищут силовики в Московской области.
47-летний Николай С. проживает в Королёве и занимается ремонтом машин. Он был женат, но развёлся в 2011 году, есть ребёнок. Судебные приставы уже объявляли мужчину в розыск из-за долгов по алиментам. Предполагаемый преступник также судился с бывшей женой о признании права собственности на квартиру в подмосковном посёлке Лесные Поляны в 2012-м. В том же году он пытался через суд добиться прав на гараж, которым хотел воспользоваться в личных целях. Суд иск не удовлетворил.
Напомним, предполагаемый пособник террористов "Крокус сити холла" пустился в бега при попытке задержания в подмосковном Чехове. Мужчина бросил машину и скрылся в лесу. В городе действует план "Сирена". Также появилось и фото вероятного пособника террористов. Жителей Чехова и Королёва призывают к осторожности, преступник может быть вооружён. Его подозревают в причастности к теракту в "Крокусе", в результате которого погибло 144 человека. В настоящий момент по делу уже проходят 11 обвиняемых, среди них четверо непосредственных исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину.