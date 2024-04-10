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Скрывающийся в Подмосковье пособник террористов уже имел проблемы с законом

Сбежавший пособник террористов из "Крокуса" ранее разыскивался из-за алиментов

10 апреля, 15:24
Предполагаемый пособник террористов "Крокуса". Обложка © Telegram / SHOT

Предполагаемый пособник террористов "Крокуса". Обложка © Telegram / SHOT

Предполагаемый пособник террористов из "Крокус сити холла" — родом из подмосковного Королёва, ранее он уже находился в розыске как должник по алиментам. SHOT публикует информацию о мужчине, которого ищут силовики в Московской области.

47-летний Николай С. проживает в Королёве и занимается ремонтом машин. Он был женат, но развёлся в 2011 году, есть ребёнок. Судебные приставы уже объявляли мужчину в розыск из-за долгов по алиментам. Предполагаемый преступник также судился с бывшей женой о признании права собственности на квартиру в подмосковном посёлке Лесные Поляны в 2012-м. В том же году он пытался через суд добиться прав на гараж, которым хотел воспользоваться в личных целях. Суд иск не удовлетворил.

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Напомним, предполагаемый пособник террористов "Крокус сити холла" пустился в бега при попытке задержания в подмосковном Чехове. Мужчина бросил машину и скрылся в лесу. В городе действует план "Сирена". Также появилось и фото вероятного пособника террористов. Жителей Чехова и Королёва призывают к осторожности, преступник может быть вооружён. Его подозревают в причастности к теракту в "Крокусе", в результате которого погибло 144 человека. В настоящий момент по делу уже проходят 11 обвиняемых, среди них четверо непосредственных исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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