Скрывающийся в Подмосковье пособник террористов уже имел проблемы с законом

Предполагаемый пособник террористов из "Крокус сити холла" — родом из подмосковного Королёва, ранее он уже находился в розыске как должник по алиментам. SHOT публикует информацию о мужчине, которого ищут силовики в Московской области.

47-летний Николай С. проживает в Королёве и занимается ремонтом машин. Он был женат, но развёлся в 2011 году, есть ребёнок. Судебные приставы уже объявляли мужчину в розыск из-за долгов по алиментам. Предполагаемый преступник также судился с бывшей женой о признании права собственности на квартиру в подмосковном посёлке Лесные Поляны в 2012-м. В том же году он пытался через суд добиться прав на гараж, которым хотел воспользоваться в личных целях. Суд иск не удовлетворил.