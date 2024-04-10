В Белом доме назвали "нонсенсом" возбуждённое Следственным комитетом РФ уголовное дело о финансировании терактов должностными лицами США и стран НАТО. Таким образом помощник действующего американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан во время очередного брифинга прокомментировал эту ситуацию.

"Это нонсенс", — заявил высокопоставленный чиновник.

В то же время сотрудник офиса действующего хозяина Белого дома опять заверил, что в произошедшем вечером 22 марта теракте в подмосковном "Крокус сити холле" виноваты члены запрещённой в РФ террористической группировки ИГИЛ*. Помимо того, он напомнил, что американские спецслужбы предупреждали Москву о готовящейся атаке, а всё остальное, по словам Салливана, является шумом.

Напомним, Следственный комитет РФ считает, что должностные лица из НАТО и США, а также нефтегазовая компания "Бурисма" (Burisma Group), действующая на территории Украины, причастны к финансированию терактов как в России, так и за рубежом. Расследование было инициировано по обращению депутатов Госдумы после произошедшего вечером 22 марта теракта в подмосковном "Крокус сити холле".