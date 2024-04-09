Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами из стран НАТО, и в первую очередь — из США. Расследование было инициировано по обращению депутатов Госдумы после ужасающего теракта в "Крокус сити холле". Его след привёл к нефтегазовой компании "Бурисма" (Burisma Group), действующей на территории Украины. Следователи считают, что через эту фирму и ряд других коммерческих организаций проходили денежные средства, которые на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов как в России, так и за рубежом.