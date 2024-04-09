СК обвинил украинскую нефтегазовую компанию Burisma в финансировании теракта в "Крокусе"
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками из стран НАТО
Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами из стран НАТО, и в первую очередь — из США. Расследование было инициировано по обращению депутатов Госдумы после ужасающего теракта в "Крокус сити холле". Его след привёл к нефтегазовой компании "Бурисма" (Burisma Group), действующей на территории Украины. Следователи считают, что через эту фирму и ряд других коммерческих организаций проходили денежные средства, которые на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов как в России, так и за рубежом.
"Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада", — проинформировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следственным и оперативным путём также отрабатываются связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами, говорится в сообщении ведомства.
Burisma Holdings — частный газодобывающий холдинг, осуществляющий разведку, добычу, сервис и продажу углеводородов. Группа Burisma входит в тройку крупнейших независимых газодобытчиков Украины. Штаб-квартира холдинга расположена на Кипре. В её совет директоров входят сын президента США Хантер Байден, американский бизнесмен Алан Аптер, бывший офицер ЦРУ Кофер Блэк, бывший президент Республики Польша Александр Квасьневский и Карина Злочевская, которая может являться дочерью украинского олигарха Николая Злочевского (или её полной тёзкой и однофамилицей).
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни минимум 144 человек, ещё более 550 пострадали. На данный момент по делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо нападавших.
ТАСС / Сергей Бобылев